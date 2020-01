Uccisero La Loro Insegnante Fingendo una Rapina, Due Studenti Condannati a Morte (Di lunedì 13 gennaio 2020) In Bielorussia, il solo paese europeo in cui c’è ancora la pena di Morte, due ragazzi di 19 e 21 anni, Stanislaw e Illya Kostsew, verranno presto giustiziati per aver ucciso la Loro Insegnante, colpevole di aver chiesto ai servizi sociali che i due fratelli venissero allontanati dalla Loro sorella più grande, malata di mente. La vittima venne sequestrata, torturata e infine accoltellata a Morte. La sua abitazione poi venne data alle fiamme dai due ragazzi per simulare una Rapina. Il destino dei due fratelli, ora, è quello di essere tenuti una struttura di massima sicurezza fino al giorno dell’esecuzione, che avverrà portandoli bendati in un luogo segreto in cui dovranno inginocchiarsi a terra per poi ricevere un colpo di pistola alla testa. Amnesty International chiede che la pena di Morte venga abolita: “La segretezza che circonda l’uso della pena di Morte è una pratica comune ... Leggi la notizia su youreduaction

