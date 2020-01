Rai, le nomine dell’Ad Salini per i direttori di rete: i nomi alla vigilia del Cda (Di lunedì 13 gennaio 2020) L’ad della Rai Fabrizio Salini ha formalizzato le tanto attese nomine in viale Mazzini, alla vigilia del Cda che dovrebbe confermare i nuovi nomi a capo delle reti della tv pubblica. Stando alle indicazioni di Salini, alla direzione di Raiuno ci sarà Stefano Coletta, che si occuperà anche dell’Intrattenimento di prime time, Ludovico Di Meo sarà alla guida di RaiDue e alla direzione Cinema e serialità, mentre Silvia Calandrelli va a capo di RaiTre. Per quanto riguarda le sezioni “Generi” alla direzione Cultura dovrebbe arrivare Franco Di Mare all’Intrattenimento del day time, Angelo Teodoli al Coordinamento generi, Duilio Giammaria ai Documentari, Eleonora Andreatta alla direzione Fiction, Luca Milano alla direzione Ragazzi. Per i New Format si farà il job posting, cioè una selezione dopo la pubblicazione dell’offerta di lavoro per la posizione, ... Leggi la notizia su open.online

