Previsioni meteo: fitta nebbia in Val Padana/ Nuvole in aumento e piogge al Sud (Di lunedì 13 gennaio 2020) Previsioni meteo per la nuova settimana in partenza: regna l'alta pressione. nebbia fredda al Nord e Nuvole in aumento nelle zone meridionali. Leggi la notizia su ilsussidiario

trapani24h : Trapani, continua il bel tempo. Le previsioni meteo - Telereggio1 : Guarda le previsioni meteo - Reggionline : Guarda le previsioni meteo -