Poveri ma ricchissimi, cast e trama del sequel di Pover ma ricchi: i Tucci vogliono l’indipendenza dall’Italia (Di lunedì 13 gennaio 2020) La commedia italiana vive da sempre di grandi contrapposizioni: nord contro sud, maschi contro femmine, colti contro ignoranti. Fausto Brizzi, regista che nel corso della sua carriera ha sempre mostrato grande fiuto nel cogliere lo spirito dei tempi, dopo aver raccontato in modo originale la guerra dei sessi, ha iniziato a ironizzare con gusto sulla lotta di classe. Nel 2016 aveva fatto centro con Poveri ma ricchi, film che raccontava l’improvvisa agiatezza conquistata dai Tucci, una famiglia allegra come poche che ha poca dimestichezza con il galateo e le buone maniere. Difatti, avendo vinto cento milioni di euro alla lotteria, si ritrovano con un cospicuo conto in banca e una lista infinita di desideri da esaudire. Poveri ma ricchissimi, la trama: brexit all’amatriciana Nel 2017, al cinema, è arrivato Poveri ma ricchissimi, sequel che ritrova gli interpreti del cast della prima ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

3cinematographe : Acopriamo le location di Poveri ma ricchissimi, il film con @ChriDeSica @EnricoBrignano @luciaocone - UrbimanoOrbi : @DeBortoliF @Corriere I GIORNALISTI HANNO IL DOVERE DI DIRE CHE IL PAESE È DIVISO TRA VECCHI RICCHI E GIOVANI POVER… - UrbimanoOrbi : RT @UrbimanoOrbi: @giorgiozanchini I GIORNALISTI HANNO IL DOVERE DI DIRE CHE IL PAESE È DIVISO TRA VECCHI RICCHI E GIOVANI POVERI! NEGLI UL… -