Oscar 2020, Joaquin Phoenix candidato a Miglior Attore: dal Gladiatore all'acclamato Joker! (Di lunedì 13 gennaio 2020) Agli Oscar 2020, il grande favorito per la vittoria come Miglior Attore Protagonista è Joaquin Phoenix: riscopriamo insieme l'interprete del Joker! Joaquin Phoenix è il front-runner agli Oscar 2020 candidato per la categoria Miglior Attore Protagonista. La sua carriera, da Il Gladiatore a Joker è stata piena di performance incredibili, giustamente riconosciute da pubblico e critica, e quest'anno potrebbe essere finalmente arrivato il momento di consacrare uno dei più talentuosi attori di Hollywood con l'Academy Award. Il primo film che forse ha regalato a Joaquin Phoenix un successo internazionale è proprio Il Gladiatore, la pellicola di Ridley Scott datata 2000, in cui interpreta il terribile figlio dell'imperatore, Commodo, che se la vedrà con la tenace voglia di rivalsa e di vendetta ... Leggi la notizia su movieplayer

