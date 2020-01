Meteo SETTIMANA con l'Alta Pressione, poi PEGGIORA - NEVE al Nord (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il centro motore responsabile del bello o del cattivo Meteo sullo scacchiere europeo è l'ormai famoso vortice polare il quale in questo periodo risulta assai attivo sul Nord Europa, ma soprattutto compatto. Alle nostre latitudini, per capirci attraverso semplici concetti, le cose cambieranno in forma più evidente solo nel momento in cui tale vortice comincerà a scompattarsi o disgregarsi per meglio intenderci, mettendo così in movimento l'atmosfera e il quadro Meteo-climatico generale anche alle nostre latitudini. Ma quando potrebbe accedere tale evento? Vediamo. Servendoci dei consueti Centri di Calcolo mondiali, qualcosa sembra cambiare dopo la metà di questa SETTIMANA. Si tratta di un'ipotesi per altro già paventata qualche giorno fa, anche se con risvolti diversi. In un primo momento infatti, sembrava possibile l'arrivo di una severa fase di maltempo invernale con ... Leggi la notizia su meteogiornale

