Mattia Santori: la Sardina che “fa affari con l’immigrazione”, anzi no (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il Giornale va oggi all’attacco del leader delle Sardine Mattia Santori per una frase detta a Mezz’ora in più e che riguarda l’associazione bolognese Vicini d’Istanti. Sconvolto dalla perturbazione economica e dagli effetti che questi decreti hanno causato alle cooperative impegnate nel sociale («Abbiamo una cooperativa sociale che per noi ha costruito le famose sardine solidali…»), Santori ha illustrato i guasti della stagnazione salviniana, la scomparsa di numerosi posti di lavoro: «Faccio l’esempio di questa cooperativa e dei loro lavoratori assunti. Con questi decreti sono stati costretti ad andare via perché sono venuti meno il permesso di soggiorno e le garanzie di rimanere. Adesso fanno parte di quel mare, il mare di quelli che sono diventati invisibili». Si noti che in prima pagina il quotidiano di Sallusti scrive questo: Ma poi nell’articolo ... Leggi la notizia su nextquotidiano

petergomezblog : Mattia Santori (Sardine): “Governo? Serve discontinuità. Noi diversi geneticamente da M5s” - HuffPostItalia : Mattia Santori: 'Al Governo chiediamo discontinuità' - lorepregliasco : Anche le sardine andrebbero studiate come possibile fenomeno di 'populismo antipopulista' (sto sentendo Mattia Santori a @Mezzorainpiu) -