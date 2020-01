Matteo Viviani, grave lutto per la ‘Iena’: “Rimarrai nei nostri cuori” (Di lunedì 13 gennaio 2020) grave lutto per Matteo Viviani: è morto il padre. Lo ha rivelato la moglie Ludmilla Radchenko su Instagram pubblicando un post commovente. Ha condiviso infatti una foto del suocero col figlio e il nipote, ma ci sono anche scatti di Viviani senior col piccolo di famiglia. «Le generazioni crescono.. e altri.. se ne vanno.. il segno della Vittoria… Vita… Viviani…», ha scritto sui social. Poi ha voluto salutarlo: (Continua…) «Ciao caro suocero.. caro nonno.. e padre… rimarrai nei nostri cuori… Buon viaggio.. riposa in pace». Ma anche nelle sue Instagram Stories trovano momenti di riflessione: Ludmilla Radchenko è andata a correre e si è soffermata sul paesaggio mettendo una canzone. Nel profilo Instagram di Matteo Viviani invece non c’è nessun post in riferimento a questo grave lutto: la Iena ha infatti preferito restare in silenzio e vivere nel privato questo dolore. ... Leggi la notizia su howtodofor

