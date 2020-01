Madre denuncia le bulle al preside e loro la pestano a sangue: choc in California (Di lunedì 13 gennaio 2020) Una mamma in California è stata ricoverata in ospedale per due giorni dopo essere stata orribilmente picchiata da due bulle che avevano preso di mira la figlia adolescente di fronte al loro liceo. Maria Guadalupe Jimenez e suo marito sono arrivati alla James Logan High School martedì scorso con la loro figlia di 16 anni per parlare con il preside per denunciare atti di bullismo nei suoi confronti da un gruppetto di ragazze, studentesse anche loro. «Tutto è iniziato un anno fa – hanno raccontato – è stata insultata inizialmente in aula, poi anche online». Prima che potessero entrare nell’edificio per parlare con il preside, le bulle all’esterno hanno iniziato ad aggredirli. «Volevano colpire mia figlia, ma io l’ho coperta, non sono riuscite ad arrivarci e hanno afferrato mia moglie», ha detto Eder Rojas a Kron4. «Hanno iniziato a urlarci contro minacciandoci», ha aggiunto. ... Leggi la notizia su newscronaca.myblog

enpaonlus : Il cane Chihuahua abbaia troppo, il proprietario lo uccide a colpi di scopa. La madre lo denuncia - …… - Sothe_Mizuno : Denuncia le bulle della figlia al preside e loro la pestano a sangue: madre ricoverata - zazoomnews : California denuncia le bulle della figlia al preside e loro la pestano a sangue: madre ricoverata in gravi condizio… -