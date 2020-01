L’auto sbanda, fa un volo di 30 metri e si incendia. Bruno, 23 anni, muore carbonizzato (Di lunedì 13 gennaio 2020) Due persone originarie di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, sono rimaste coinvolte in un incidente stradale a Genova. Due le vittime in tutto, trovate carbonizzate dai vigili del fuoco intervenuti sul luogo dello schianto. Bruno Lauria, 23 anni, è morto a seguito dello schianto, mentre l’amico che viaggiava con lui, Giuseppe Lunetta, 20 anni, è rimasto ferito e ha riportato contusioni e ustioni lievi. Le tre persone coinvolte viaggiavano su una Giulia Alfa Romeo, alla guida c’era l’uomo di 68 anni, Guido Grassi, al suo fianco un ragazzo di 23 anni, Bruno Lauria, sul sedile posteriore un giovane che di anni ne ha 20, Giuseppe Lunetta.



L’incidente è avvenuto intorno alle 3 del mattino in corso Europa, una strada ad alto scorrimento nel levante cittadino. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, un’Alfa Romeo Giulia era diretta ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

