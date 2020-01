Grande Fratello VIP 2020, Salvo Veneziano choc contro Elisa de Panicis (VIDEO) (Di lunedì 13 gennaio 2020) Ieri sera i guerrieri e inquilini vip della casa del Grande Fratello VIP si sono incontrati per la prima volta. Ai 4 concorrenti storici del reality show, nominati compresi (Salvo e Sergio, ndr), è stata concessa una serata in compagnia per conoscersi meglio. Non solo divertimento, dalla serata ne è uscita anche qualche tensione come quella venutasi a creare tra Pago, Rita Rusic, Pasquale Laricchia e Salvo Veneziano. Proprio su quest'ultimo concorrente ci soffermiamo poiché è protagonista di un'altra vicenda ricollegata in qualche modo alla stessa sera.Durante una conversazione avuta con Sergio Volpini, Laricchia e Patrick Ray Pugliese avvenuta dopo la serata in casa, Veneziano non ha usato mezzi termini per commentare un'altra delle gieffine di questa edizione, la giovanissima influencer Elisa de Panicis: Io se fossi stato single, c’era quella piccolina, tutta trasparente co 'sto ... Leggi la notizia su blogo

