GF Vip 2020 Salvo Veneziano da squalifica, frasi vergognose sulla De Panicis: «Quella è da maciullarla» (Di lunedì 13 gennaio 2020) Turpiloquio senza argini tra le mura del GF Vip 2020: è inarrestabile e incommentabile lo sfogo di Salvo Veneziano sotto gli occhi delle telecamere. Storico concorrente del Grande Fratello, il pizzaiolo siciliano non si è trattenuto dall’esprimere il proprio giudizio sulla compagna di avventura Elisa De Panicis. Impensabile ritenere che l’inquilino di Cinecittà non fosse consapevole di essere ripreso, lui che del reality è tra i veterani. A confermalo le scuse – con tanto di sorrisino – rivolte proprio a favore di camera alla fine delle affermazioni scioccanti che hanno rivoltato il web nelle scorse ore. GF Vip 2020 Salvo Veneziano senza freni su Elisa De Panicis Mentre – come ormai da qualche giorno – ci si diletta in chiacchiere tra amici, Sergio Volpini si rivolge ai compagni, tutti ex collaudati del Grande Fratello, chiedendo loro chi tra le donne presenti in casa avrebbe ... Leggi la notizia su urbanpost

