FORMAZIONI Parma Lecce: Kurtic in attacco, tandem Babacar-Falco

Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 19ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Parma Lecce

Ecco gli schieramenti ufficiali di Parma-Lecce, match valido per la 19ª giornata di Serie A 2019/2020.

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Grassi, Hernani, Kucka; Kurtic, Inglese, Kulusevski. All. D'Aversa.

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Donati, Lucioni, Rossettini, Dell'Orco; Petriccione, Tachtsidis, Deiola; Mancosu; Babacar, Falco. All. Liverani.

