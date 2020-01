Follia nel casertano: scoperto un lago colmo di rifiuti (Di lunedì 13 gennaio 2020) Vigili del fuoco al lavoro per un’intera mattinata, un’infinità di rifiuti da smaltire. A San Felice a Cancello, ritrovato un lago pieno di spazzatura Fonte foto: Metropolitv Un vero e proprio lago di rifiuti è stato scoperto in Campania, nel casertano. Al lavoro, i Vigili del fuoco con dei gommoni. Sono intervenuti anche dei sub che sul fondale, hanno trovato di tutto. Leggi anche: Lucca, uomo si da fuoco dopo aver ricevuto lo sfratto: è gravissimo In provincia di Caserta, scoperto il lago dei rifiuti San Felice a Cancello (Fonte foto: casertaweb) L’uomo, non smette mai di non imparare. A quanto pare le catastrofi ambientali degli ultimi tempi, hanno insegnato poco ai complici di questo tremendo atto. Diverse le motivazioni che stanno mettendo in ginocchio l’Australia, ma atto ugualmente grave, quello di San Felice a Cancello, ... Leggi la notizia su chenews

