Fabrizio Ravanelli dichiara il suo amore per la moglie e i figli, il suo sole a Vieni da me (Foto) (Di lunedì 13 gennaio 2020) Un amore che lega da tanti anni Fabrizio Ravanelli e Lara Casoni, il suo sole e l’ex calciatore lo confida a Vieni da me con il sorriso più bello (foto). Dopo le emozioni nel ricordare il papà e Andrea Fortunato c’è una donna straordinaria di cui parlare ed è sua moglie che le ha dato tre figli meravigliosi. Caterina Balivo apre un altro cassetto e c’è un sole e Ravanelli capisce subito che è il simbolo che rappresenta la sua famiglia, la moglie e i figli. Si scopre una persona semplice, anche la conduttrice sottolinea più volte che l’ex della Juve e della Nazionale è una persona bellissima. Fabrizio racconta come ha conosciuto la donna della sua vita. Suo fratello più piccolo giocava a calcio e un giorno lo accompagnò proprio, da quel momento ha iniziato a corteggiarla, l’ha tempestata di telefonate. Per lui era un segno del destino, Lara invece non ci credeva molto proprio perché era ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

