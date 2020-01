È Morto Giovanni Custodero, il 26enne Guerriero Sorridente (Di lunedì 13 gennaio 2020) Giovanni Custodero, calciatore nella serie A5 del Coccon di Fasano, ha perso la sua battaglia contro il sarcoma osseo. Custodero aveva 26 anni e due anni fa gli era stata diagnosticata la malattia, a causa della quale aveva dovuto subire l’amputazione della gamba. Negli ultimi mesi le sue condizioni si erano aggravate, tanto che il 6 gennaio scorso aveva scelto di essere sottoposto a coma farmacologico perché il dolore si era fatto insopportabile. Sui social Custodero aveva raccontato le sue sofferenze ma anche il suo coraggio, che non gli era mai venuto meno. E sempre sul web la sua fidanzata, Luana Amati, ha ricordato le sue parole “Chi non sorriderebbe di fronte ad un dono del genere? Cosa c’è di più bello di trascorrere un giorno in più con le persone che ami, di passare del tempo con quegli amici di una vita, di ascoltare e cantare a squarciagola quella canzone che ti piace, di ... Leggi la notizia su youreduaction

