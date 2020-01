Diodato, il cantautore di Sanremo 2020 da «Babilonia» a «Fai rumore» (Di lunedì 13 gennaio 2020) Al Festival di Sanremo 2020, tra i Campioni in gara, ci sarà Diodato, con il brano Fai rumore. Di rumore lui, cantautore pugliese (poi) romano d'adozione, ne fa da alcuni anni di un tipo particolare: quello che è più un sottofondo, non roboante ma costante, come è stata graduale la sua ascesa artistica. Diodato a Sanremo Era infatti il 2014 quando Diodato saliva per la prima volta sul palco dell'Ariston, tra le Nuove Proposte: era l'anno della vittoria di Rocco Hunt (e di Arisa tra i Big) e Diodato, con la sua Babilonia, si conquistava il secondo posto dietro al rapper di Nu juorno buono e il premio della giuria di qualità. A Sanremo è poi tornato nel 2018, in coppia con il trombettista Roy Paci, oltre all'accompagnamento a Ghemon con i Calibro35 nel 2019 nella serata dei duetti, mentre il Festival del 2020 rappresenterà la sua ... Leggi la notizia su gqitalia

