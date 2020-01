Dal mal di testa alle perdite di sangue dal naso: sintomi comuni ma sottovalutati che rivelano una condizione molto diffusa (Di lunedì 13 gennaio 2020) Alcuni sintomi, come l’epistassi (perdita di sangue dal naso) o il mal di testa, sono spesso sottovalutati, ma, in alcuni casi, potrebbero essere segnali di una condizione ormai molto diffusa, la pressione alta, o ipertensione. Per ipertensione si intende l’aumento della pressione del sangue, cioè dei valori della pressione arteriosa, minima e massima. La pressione arteriosa è determinata dalla quantità di sangue che il cuore pompa nelle arterie e dalla resistenza al flusso che il sangue può incontrare nel suo percorso. L’aumento della pressione fa sì che il sangue prema contro le pareti delle arterie minacciandone la struttura. Si può essere soggetti a ipertensione per interi anni senza avere sintomi. Meglio dunque controllare a intervalli regolari, soprattutto se si è persone anziane, la pressione, per cercare di evitare gravi danni alla salute, come quelli procurati da ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

