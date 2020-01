CorSport: contro il Perugia ancora out Koulibaly e Maksimovic. Spazio a Luperto. Ghoulam in panchina (Di lunedì 13 gennaio 2020) Niente da fare per Koulibaly e Maksimovic. I due difensori saranno ancora indisponibili contro il Perugia, domani. Il Corriere dello Sport sgombra il campo dagli equivoci: “nessun caso particolare e neanche stranezze, semplicemente la normalità dei decorsi degli infortuni muscolari rimediati tra il tramonto dell’era Ancelotti e l’alba di quella di Gattuso”. Il difensore senegalese ha ricominciato a lavorare in campo, tra tabella personalizzata e terapie, ma il Napoli non lo rischierà. “e così salterà il Perugia e poi sarà valutato nuovamente dal dottor Canonico in vista della Fiorentina. Funziona così, giorno dopo giorno”. Neppure Maksimovic sarà in campo. Toccherà a Luperto. Ghoulam finirà di nuovo in tribuna. Scrive il quotidiano sportivo: “Ghoulam guarderà in borghese anche la Coppa: l’idea è di aggregarlo in vista della Fiorentina. Salvo complicazioni tipo l’ultima influenza”. Ieri ... Leggi la notizia su ilnapolista

