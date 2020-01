Cast e personaggi di 9-1-1 2 in prime time su Rai2 al lunedì: anticipazioni episodi del 13 e 20 gennaio (Di lunedì 13 gennaio 2020) Cast e personaggi di 9-1-1 2 sbarcano in prime time su Rai2 dopo il ripasso della prima stagione. Nuovi guai, problemi e casi da risolvere porteranno Abby e i suoi a spingersi ancora oltre cercando di districarsi tra vita privata e lavoro senza farne mai le spese, o almeno questo è il tentativo. A tenere compagnia al pubblico saranno ben tre episodi, i primi di questa seconda stagione, a partire dalle 21.20 e fino a quasi mezzanotte, cosa vedremo e chi ritroveremo sul set?In Cast e personaggi di 9-1-1 2 troveremo Angela Bassett, Peter Krause, Oliver Stark e Aisha Hinds Kennet tra i protagonisti principali di questi nuovi episodi che prenderanno il via dall'episodio dal titolo "Sotto pressione" in cui Buck vive nella casa di Abby da quando lei ha lasciato la città fino a quando non trova una bottiglia di vino stappata e sente qualcuno sotto la doccia. Lui dà per scontato che Abby sia ... Leggi la notizia su optimaitalia

Homu_Wishy : RT @__lilacwine__: @Homu_Wishy Fidati è bellissimo scusa ma è più forte di me devo dirlo STAN THE UNTAMED PER STORIA FANTASY MERAVIGLIOSA C… - __lilacwine__ : @Homu_Wishy Fidati è bellissimo scusa ma è più forte di me devo dirlo STAN THE UNTAMED PER STORIA FANTASY MERAVIGLI… - zazoomnews : Cast e personaggi de La Guerra è Finita dal 13 gennaio su Rai1: Michele Riondino nel dramma tra Olocausto e guerra… -