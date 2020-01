Bonus Renzi, come cambia nel 2020: limiti reddito, a chi spetta, esclusi (Di lunedì 13 gennaio 2020) Da poco terminate le operazioni di conguaglio Irpef, il cui calcolo stabilisce l’ammontare definitivo delle retribuzioni percepite e le tasse pagate nell’anno in corso. Tra i vari importi indicati in busta paga è presente anche il Bonus Renzi, previsto e regolato dalla nuova Legge di Bilancio 2020 (L. 27/12/2019 n.160), in vigore dal 1 gennaio 2020. In corso le discussioni all’Esecutivo per definire i provvedimenti da attuare in merito: tra le ipotesi l’innalzamento della soglia minima da 8.124 a 8.200 euro e l’ampliamento della sua portata anche ai contribuenti con una fascia di reddito più elevata, nonchè compresa tra i 26.600 e i 35.000 euro. Il Bonus 80 euro potrebbe essere trasformato in detrazione per i percettori di un reddito tra i 15.000 e i 26.600, con un conseguente aumento di 20/30 euro in busta paga secondo le prime stime. Invece per i ... Leggi la notizia su leggioggi

