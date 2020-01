Bonus asilo nido 2019: soldi esauriti, rimborso dicembre a rischio? (Di lunedì 13 gennaio 2020) Bonus asilo nido 2019: soldi esauriti, rimborso dicembre a rischio? Bonus asilo nido 2019 terminato, chi attende il pagamento del rimborso per la retta di dicembre 2019 potrebbe ricevere spiacevoli sorprese. Questo finché l’ente autorizzato a elargire il Bonus non darà notizie ufficiali in merito, e c’è davvero molta attesa a riguardo. Chiaro come il sole che, una volta che la notizia è uscita su diversi giornali, tra cui La Verità e Il Giornale, ci si affretterà a fornire una comunicazione risolutiva, o almeno un chiarimento. Almeno questo sperano i genitori che sono in attesa dell’ultimo rimborso, che potrebbe essere singolo, per il solo mese di dicembre, o plurimo, con l’accorpamento dei 4 mesi per chi ha optato per il rimborso in unica soluzione. Bonus asilo nido 2019 esaurito? Le conseguenze A quanto pare alcuni genitori, insospettitisi del mancato rimborso della retta per ... Leggi la notizia su termometropolitico

