Spotify, dozzine di playlist naziste: la società in imbarazzo (Di domenica 12 gennaio 2020) Spotify si è trovato in una situazione imbarazzante di recente: il servizio streaming è stato trovato letteralmente invaso da playlist inneggianti al nazismo. Svastiche, immagini di Hitler, prese in giro all’Olocausto e alle sue vittime e razzismo e odio verso gli ebrei. È il Times of Israel ad aver lanciato l’allarme in un lungo articolo che descrive dozzine di playlist antisemite che esortano a gasare gli ebrei e dichiarano la veridicità del negazionismo. Titoli agghiaccianti su Spotify inneggianti al nazismo I titoli delle playlist sono agghiaccianti e fanno rabbrividire: “Gasate la musica ebraica”, “Camera a gas per gli ebrei”, “Bruciate gli ebrei”, “Gasate quegli ebrei”. Oppure “l’Olocausto è stato uno scherzo”, “Ho appena scoperto che l’Olocausto è stato un fake” e infine ... Leggi la notizia su velvetgossip

