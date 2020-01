Silvestri passa dal M5S al misto e viene insultata: solidarietà anche da 15 colleghe pentastellate tra cui il ministro Azzolina (Di domenica 12 gennaio 2020) Il lato bello della politica, che va oltre le barricate idealistiche e le ripicche parlamentari. La solidarietà è donna e passa dall’intergruppo delle deputate di Montecitorio che, ancora una volta, prendono una posizione netta e ben definita contro l’odio che si scatena sulla rete e che, attraverso i social, prolifera quotidianamente. L’ultimo caso ha visto come vittima Rachele Silvestri, insultata e minacciata per aver deciso di dire addio al Movimento 5 Stelle e aderire al Gruppo misto. E con una nota congiunta, ecco la solidarietà che va oltre i giochi della politica. LEGGI anche > Commenti sessisti a Lucia Azzolina, la solidarietà dell’intergruppo delle deputate L’intergruppo donne alla Camera esprime «solidarietà ad una collega deputata che per aver fatto legittimamente delle scelte politiche è stata travolta da insulti non è un rituale stanco ma un ... Leggi la notizia su giornalettismo

