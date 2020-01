Ragazzo tenta suicidio con balestra

Undi 26 anni scomparso nella serata di ieri è stato ritrovato nei boschi di Bracciano in provincia di Roma, con una freccia conficcata nella testa. Il giovane è stato trasportato in ospedale in gravissime condizioni. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Si ipotizza untocon una, che sarebbe stata portata da casa. Secondo quanto si è appreso, ilavrebbe problemi psichici e nei mesi scorsi aveva già provato a uccidersi due volte.(Di domenica 12 gennaio 2020)