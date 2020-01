Nina Moric Svela la Verità su Luigi Favoloso! (Di domenica 12 gennaio 2020) A Domenica Live per la prima volta dopo la scomparsa di Luigi Favoloso parla Nina Moric: la donna che fino a poco tempo fa era stata la sua compagna. Ecco le rivelazioni della showgirl in diretta da Barbara D’Urso! Uno degli argomenti di punta nella prima puntata dell’anno a Domenica Live è stata la scomparsa misteriosa di Luigi Mario Favoloso. Chi meglio di Nina Moric, la sua ex compagna, per spiegare? Nina si vede costretta per la prima volta a parlare perché costantemente attaccata e ora la soubrette confessa anche di essere stata minacciata in questi giorni per questa vicenda. Nina racconta come lei e Luigi si siano lasciati già da un mese e che i motivi della rottura sono molto gravi. Lei è convintissima che l’ex fidanzato non possa essere scomparso e soprattutto che la madre sia assolutamente d’accordo con il figlio. Per lei sono entrambi solamente in cerca di ... Leggi la notizia su gossipnews.tv

trash_italiano : Che schifo. Nina Moric a Domenica Live: 'Favoloso sta bene, scomparsa premeditata insieme alla famiglia, ha aggredi… - domenicalive : Buon anno da noi di #domenicalive e bentornati! Oggi documento CHOC sulla scomparsa di Luigi Mario Favoloso, in stu… - domenicalive : La verità CHOC di Nina Moric su Luigi Favoloso, ecco il grave motivo per cui si sono lasciati! #domenicalive -