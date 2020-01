Movimento 5 Stelle, Paragone annuncia: “Collaborerò con Di Battista” (Di domenica 12 gennaio 2020) Ospite a Raitre, l’ex senatore pentastellato svela le sue intenzioni. “Magari faremo qualcosa di culturale che ricordi la nascita del Movimento”, svela Paragone. Gianluigi Paragone torna a parlare dopo la sua espulsione dal Movimento 5 Stelle. Il giornalista, uscito dal suo ruolo di senatore per il partito pentastellato, è stato ospite di Raitre. Prendendo parte … L'articolo Movimento 5 Stelle, Paragone annuncia: “Collaborerò con Di Battista” proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

