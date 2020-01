Milly Carlucci mentiva: la prova schiacciante della diffida ad Amici (Di domenica 12 gennaio 2020) Milly Carlucci ha sporto diffida contro Amici Celebrities: Dagospia sbugiarda la conduttrice A settembre il portale Dagospia ha rivelato la notizia della diffida sporta da Milly Carlucci contro Mediaset e Amici Celebrities. La presentatrice di Ballando con le Stelle e Il Cantante Mascherato ha smentito, in una recente intervista rilasciata a Tv Blog. Tuttavia, il celebre sito di Roberto d’Agostino pubblica oggi pure il documento ‘incriminante’. Si sono scambiati dei messaggi i rispettivi rappresentanti, non sapeva – sosteneva la Carlucci – fin dove fosse arrivata la vicenda. È un discorso giuridico tra gli avvocati del gruppo autoriale Rai e la rete di Cologno Monzese. E Milly Carlucci ha confermato: non costituiva una diffida, bensì una segnalazione del contratto sottoscritto in precedenza. Si sono impegnati a non menzionare gli elementi caratteristici di ... Leggi la notizia su kontrokultura

