Meteo per domani, 13 Gennaio. Torna la nebbia, PIOGGIA all'estremo Sud (Di domenica 12 gennaio 2020) Lo strapotere dell'anticiclone ha subito in questo weekend una lieve flessione, a seguito dell'inserimento di modeste infiltrazioni atlantiche poi sprofondate verso quella circolazione depressionaria arenata da alcuni giorni sulle vicine coste nord-africane. Questa piccola area ciclonica ha contribuito a richiamare correnti un po' più fredde dai Balcani ed è attesa in spostamento verso il Mar Libico. Questi flussi da est hanno un po' smosso l'aria, contribuendo anche al temporaneo ridimensionamento della nebbia e dello smog in Val Padana. Il vortice riuscirà ancora marginalmente ad influenzare il Meteo tra l'estremo Sud e le due Isole Maggiori. Sul resto d'Italia l'anticiclone è atteso di nuovo in rinforzo e fra le conseguenze vi sarà la nuova intensificazione dei banchi di nebbia in Val Padana. Ecco nel dettaglio il Meteo previsto per domani, lunedì 13 ... Leggi la notizia su meteogiornale

