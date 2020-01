Maiori, assemblea pubblica sul dissesto idrogeologico (Di domenica 12 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – È stata organizzata direttamente dai cittadini della costiera che hanno sottoscritto l’appello “Per la tutela della costiera amalfitana“, una petizione on line che ha raggiunto diverse migliaia di firme, l’assemblea pubblica su “Costiera amalfitana- zona rossa, frane e tutela del territorio”. L’iniziativa si terrà a Maiori il 18 gennaio alle 17:30 nella chiesa di San Domenico, in via Roma. Come si legge nel manifesto di promozione dell’iniziativa, l’evento vuole unire tutti coloro che intendono promuovere un’attività stabile di segnalazione, denunce e documentazione verso la popolazione e gli enti pubblici competenti. Sono stati invitati a partecipare la Protezione civile, l’ordine dei geologi della Campania, il centro universitario europeo per i Beni Culturali di Ravello, le associazioni ambientaliste Italia Nostra, Legambiente ... Leggi la notizia su anteprima24

