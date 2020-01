Lorenzo Fioramonti non si aspettava che le sue dimissioni venissero accettate (Di domenica 12 gennaio 2020) “Le mie dimissioni nascono da lontano, ma non mi aspettavo che mandando la lettera a Conte le dimissioni venissero accettate”: in un tripudio di stavo a scherza’, ahò, scherzavo, l’ex ministro della Pubblica Istruzione Lorenzo Fioramonti ha spiegato oggi a chi lo aveva elogiato per il gesto di coerenza dell’addio a viale Trastevere che la sua era una tattica che però è andata male. Lorenzo Fioramonti non si aspettava che le sue dimissioni venissero accettate Fioramonti, che minacciava da mesi l’insano gesto (per la politica italiana), ha mandato le sue dimissioni alla vigilia di Natale e ha ufficializzato tutto su Facebook a Santo Stefano. Intanto oggi Matteo Salvini ha chiesto le dimissioni di Lucia Azzolina dopo l’articolo di Repubblica che parlava di presunti plagi nella sua tesi di laurea. Fioramonti ha parlato anche di Di Maio: “Un ... Leggi la notizia su nextquotidiano

