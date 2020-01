LIVE Sci alpino, Slalom Adelboden 2020 in DIRETTA: ultimi 8, in testa Muffat-Jeandet. Non brilla Pinturault (Di domenica 12 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.12 Cala nel finale Meillard ed è settimo a 0.38, appena 2 centesimi dietro a Pinturault. Non sta girando bene per Dominik Paris. Ora il giovane elvetico Nef. 14.11 Affonda Khoroshilov, 13° a 0.93. Al momento il russo non riesce a reggere le due manche. Ora gli ultimi 5, 4 dei quali sono svizzeri! Si parte con Meillard. 14.09 Che fortuna Kristoffersen, i centesimi lo aiutano sempre. L’austriaco Schwarz è secondo a soli 0.05. Ora il veterano russo Khoroshilov, 0.15 di vantaggio sul norvegese. 14.08 Manche solidissima di Kristoffersen, vola in testa con 0.18 su Muffat-Jeandet. E si porta a casa punti pesanti per la classifica generale, dove è al comando senza tuttavia scappare via. 14.07 In pista Kristoffersen, il norvegese si gioca tantissimo! 0.17 di vantaggio al secondo intermedio! 14.05 Muffat-Jeandet al comando con 0.09 su ... Leggi la notizia su oasport

