Il piano dei sindacati per la pensione a 62 anni (Di domenica 12 gennaio 2020) Ai sindacati non piace quota 102, l’uscita a 64 anni immaginata dal governo per evitare lo scalone dopo l’esaurimento di quota 100, e propongono l’uscita dal lavoro a 62 anni. Non solo per superare Quota 100, misura sperimentale che, scadendo il 31 dicembre 2021, crea uno scalone e allunga la permanenza al lavoro di 5 o più anni dall’oggi al domani. Ma anche per sostituire una volta per tutte la legge Fornero. Spiega oggi Repubblica: Come? Così: in pensione dai 62 anni con almeno 20 di contributi e calcolo della pensione pro-rata (i contributi versati col retributivo non vengono dunque ricalcolati e penalizzati). Oppure 41 anni di contributi a prescindere dall’età. E sconti per i lavori gravosi, le donne, i giovani con carriere discontinue. Il clima per ora è di dialogo. I sindacati attendono la convocazione del governo al tavolo sulla previdenza già ... Leggi la notizia su nextquotidiano

