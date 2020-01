Ibrahim, fuggito dalla Nigeria, oggi sogna di diventare chef (Di domenica 12 gennaio 2020) Fake news, le ultime bufale sui migrantiFake news, le ultime bufale sui migrantiFake news, le ultime bufale sui migrantiFake news, le ultime bufale sui migrantiFake news, le ultime bufale sui migrantiIbrahim studia da chef: il suo desiderio è quello di riuscire a finire la scuola e trovare lavoro in un ristorante. Finalmente, anche per lui, c’è un barlume di speranza. oggi Ibrahim ha 20 anni: a 16 ha lasciato la Nigeria, per smettere di vivere nel terrore. «C’è Boko Haram. I soldati sono vicino ai confini dei paesi. Se attraversi puoi essere ucciso. È molto pericoloso», ha raccontato all’Ansa. «Nel mio paese non c’è nulla, non c’è lavoro. Non si riesce a vivere. Quando decidi di uscire dal villaggio devi pagare per passare e hai il 50 per cento di possibilità di uscire vivo». È fuggito senza risorse, senza soldi, senza niente. «Per strada ho fatto tanti lavori. Passare ... Leggi la notizia su vanityfair

