Fca, si riaccende lo scontro per i trasferimenti di addetti a Nola (Di domenica 12 gennaio 2020) Massimo silenzio e grande attenzione tra gli operai che hanno seguito l'analitico 'studio di fattibilità' presentato nella relazione introduttiva da Vittorio Granillo, il legale rappresentante pro tempore di Slai cobas deputato alla firma dei prossimi ed annunciati ricorsi giudiziari e che saranno presentati al Tribunale di Napoli 'in progressione e per gruppi omogenei di lavoratori in relazione alla varie tipologie di discriminazione subita'… "questo perché vogliamo tutelare non solo l'80% degli iscritti al nostro sindacato ma tutti i lavoratori illecitamente trasferiti nel 2008 dalla FCA di Pomigliano al reparto-confino del WCL di Nola. Ciò in relazione alle accertate violazioni del Diritto antidiscriminatorio europeo nonché, e tra altro, del Diritto antidiscriminatorio internazionale (vedi Convenzione OIL del 1987 ratificata in Italia dalla legge 367/1958), nonché in ottemperanza ...

