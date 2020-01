Bimba di 3 anni schiacciata da un trattore: è grave (Di domenica 12 gennaio 2020) Rosa Scognamiglio Una Bimba di 3 anni è stata schiacciata dal trattore dopo un improvviso ribaltamento del mezzo. Le sue condizioni sarebbero gravi È rimasta schiacciata sotto un trattore ed ora verserebbe in gravi condizioni. Questa la tragedia che ha travolto una Bimba di soli tre anni che ora rischia la vita. Un tranquillo e spensiarato pomeriggio si è trasformato in un terribile incubo per una intera famiglia altoatesina. L'incidente si è consumato attorno alle ore 16 di ieri, sabato 11 gennaio, a Tall, una piccola frazione del comune di Scena, in Alto Adige. Stando a quanto riferisce la testata d'informazione online Il Dolimiti, pare che la Bimba fosse in compagnia del papà quando si è verificato il ribaltamento. Dalle prime ricostruzioni della vicenda, sembrerebbe che la piccola fosse seduta sul trattore al lato passeggeri quando ha attraversato un tratto di campagna ... Leggi la notizia su ilgiornale

Tg3web : I genitori avevano combattuto a Londra affinché non le fossero interrotte le cure. Oggi la bimba che ha cinque anni… - Giusy48921432 : @BrandonBecket ??????????Tranquillo io ho 51 anni nn sono di certo una bimba serena Domenica ??????? - LaVoceRC : Reggio Calabria, la solidarietà di una donna alla bimba di 9 anni operata per appendicite acuta: “tra Natale 2001 e… -