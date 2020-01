Baby gang rompe i vetri dell’autobus Anm a Casoria, distrutta fermata a Chiaia (Di domenica 12 gennaio 2020) Due raid nella stessa giornata tra Napoli e provincia ai danni dell'Anm: a Casoria un autobus è stato assaltato da una Baby gang, mentre in via Riviera di Chiaia, nel centro città, è stata mandata in frantumi la vetrata di una fermata. Vallini (Usb): "Il progetto "linea sicura" insufficiente, i vigili a bordo sono troppo pochi per garantire sicurezza". Leggi la notizia su napoli.fanpage

