Tennis, Andrey Rublev trionfa a Doha battendo Corentin Moutet in due set (Di sabato 11 gennaio 2020) Tutto secondo pronostico. La finale dell’ATP di Doha (Qatar) tra il russo Andrey Rublev (n.23 del ranking) e il francese Corentin Moutet (n.81 del mondo) sorride al Tennista dell’Est, vittorioso con il punteggio di 6-2 7-6 (3) in 1 ora e 28 minuti di gioco. Rublev, reduce da un’annata molto positiva, ha iniziato questa stagione con il piglio giusto e guarda con fiducia ai prossimi appuntamenti, in particolare agli Australian Open (20 gennaio-2 febbraio). Ottima, comunque, la settimana del giovane transalpino, anch’egli da considerare nel gruppo delle “nuove proposte”. Nel primo set il russo parte subito forte, ottenendo il break nel secondo game e sfiorando il bis nel quarto. La potenza di Andrey è notevole e il francesino fatica a tenere il ritmo del n.23 del ranking, più abituato a certe “velocità di crociera”. Il secondo break è ... Leggi la notizia su oasport

