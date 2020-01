Simona Ventura fa una confessione: “Sospesa prima di andare in onda” (Di sabato 11 gennaio 2020) Simona Ventura fa una confessione su Settimana Ventura: “Mi sento sospesa prima di andare in onda” Tornerà domani, domenica 12 gennaio, Settimana Ventura, con una nuova puntata, la seconda del 2020. Sarà un ritorno all’orario tradizionale per Simona Ventura quello domani, dopo la puntata speciale di domenica scorsa durata due ore e iniziata alle 11.00 circa. Da domani, però, come appena detto, Settimana Ventura tornerà a far compagnia ai telespettatori della seconda rete solo a partire da mezzogiorno, per un’ora di diretta. E proprio sulla prossima puntata di Settimana Ventura la padrona di casa Simona Ventura ha fatto una rivelazione sui social, ammettendo: C’è una parte di me che vive come sospesa nel minuto prima di andare in onda. Il mio cuore batte forte ma, passato quel minuto, tutto si calma e si parte per un viaggio che ogni volta è ... Leggi la notizia su lanostratv

