Sci alpino oggi in tv, orari Gigante Adelboden e Discesa Altenmarkt 2020: startlist, pettorali e programma (Di sabato 11 gennaio 2020) Torna oggi, sabato 11 gennaio, la Coppa del Mondo di sci alpino: alle ore 11.45 si disputerà la Discesa libera femminile ad Altenmarkt, mentre ad Adelboden, in Svizzera, si terrà uno slalom Gigante maschile, con la prima manche alle ore 10.30 e la seconda alle ore 13.30. Tutte le gare della Coppa del Mondo di sci alpino saranno trasmesse in diretta tv in chiaro su RaiSport+HD ed in abbonamento su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà fruibile gratuitamente su RaiPlay ed in abbonamento su Eurosport Player, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutte le gare in programma. PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI alpino 11 GENNAIO Sabato 11 gennaio Ore 10.30: prima manche slalom Gigante maschile Adelboden Ore 11.45: Discesa libera femminile Altenmarkt, Ore 13.30: seconda manche slalom Gigante maschile Adelboden Diretta tv su RaiSport+HD, Eurosport 1 Diretta streaming ... Leggi la notizia su oasport

