Sara Amira, la nuova tronista, già sotto attacco: la confessione di un ex di Uomini e Donne (Di sabato 11 gennaio 2020) Sara Amira è la nuova tronista di Uomini e Donne. Hostess di 28 anni e originaria di Rieti, si è seduta sulla famosa poltrona rossa del dating show di Maria De Filippi a fianco di Carlo Pietropoli e Giulio Raselli. E presto, stando alle anticipazioni, arriverà anche Daniele Dal Moro, l’ex concorrente del Grande Fratello. Sara è una bellissima ragazza. Semplice e finora sconosciuta al mondo dello spettacolo, ha raccontato di aver sempre lavorato per pagarsi l’affitto in un monolocale di Roma e si è descritta come una ragazza alla ricerca dell’uomo che finalmente la faccia sentire importante dopo tante delusioni. “Sono arrivata a pensare che sono una nullità – ha detto nel video di presentazione – Penso che nessun uomo debba permettersi di far sentire la sua donna una nullità. Sono stata veramente male”. Il pubblico di Maria De Filippi ha molto apprezzato la scelta di questa nuova ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

zazoomblog : Uomini e Donne oggi: Sara Amira conquista subito Lorenzo Riccardi - #Uomini #Donne #oggi: #Amira - zazoomnews : Uomini e Donne oggi: Sara Amira conquista subito Lorenzo Riccardi - #Uomini #Donne #oggi: #Amira - Gisellaaag : Ma è Sarah Shahi o Sara Amira? #uominiedonne -