Pensioni, Macron si piega (Di sabato 11 gennaio 2020) Il governo francese ha annunciato il ritiro “provvisorio” dal progetto di legge per la riforma delle Pensioni del punto che creava più problemi con i sindacati, l’instaurazione di un’età di equilibrio a 64 anni per ottenere la pensione a tasso pieno.Violenti scontri a Parigi alla manifestazione contro la riforma delle Pensioni, ancora prima dell’arrivo del corteo alla Bastiglia. Lacrimogeni, cassonetti in fiamme, lancio di oggetti contro la polizia, cariche: l’intero quartiere è teatro di incidenti. I disordini sono diminuiti di intensità all’avvicinarsi della Bastiglia e il grosso del corteo, nel quale si trovano fra l’altro tutti i leader sindacali oltre a centinaia di gilet gialli, ha ripreso a sfilare nella calma. Leggi la notizia su huffingtonpost

fattoquotidiano : Francia, 36esimo giorno di sciopero contro la riforma delle pensioni di Macron. I sindacati: “216 manifestazioni in… - Roberta67225038 : RT @HuffPostItalia: Pensioni, Macron si piega - Siciliano741 : RT @HuffPostItalia: Pensioni, Macron si piega -