Milano, bambina di 5 anni precipitata dal balcone (Di sabato 11 gennaio 2020) Un vero e proprio dramma, è accaduto nel pomeriggio di giovedì nove gennaio, in un appartamento nella zona Vigentina, di Milano. Una bambina di cinque anni è stata lasciata da sola in casa ed è precipitata dal balcone. Ora è ricoverata e la sua prognosi è grave. Una vicenda terribile, che ha sconvolto tutte le persone che hanno assistito alla scena, ma soprattutto la madre che quando è tornata ha scoperto cosa era accaduto alla piccola. Secondo le informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, la bambina era in casa con sua madre. La donna, ha approfittato del suo riposino per uscire ed andare a riprendere il fratello più grande in una scuola, vicina. La piccola, all’improvviso, si è svegliata e forse spaventata nel non vedere sua madre, ha deciso di affacciarsi al balcone della sua abitazione. Proprio in quel momento, gli inquirenti pensano che si sia arrampicata sulla ... Leggi la notizia su bigodino

AcerboLivio : Milano, bambina di due anni rischia di soffocare al nido: salvata dalle maestre con la manovra di Heimlich… - Italia_Notizie : Bambina di due annirischia di soffocare al nidoSalvata dalle educatrici - infoitinterno : Milano, bambina precipita dal balcone: era da sola in casa -