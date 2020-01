Meteo WEEKEND di nebbia, nubi basse e aria FREDDA. Maltempo in Sicilia (Di sabato 11 gennaio 2020) E' ormai un dominio incontrastato quello dell'alta pressione che da giorni abbraccia gran parte dell'area mediterranea e l'Italia. Il Meteo continua a mostrare un atteggiamento quieto, stabile anche se disturbato da nebbie e nubi basse, classiche comunque del periodo invernale. Nel corso di questo WEEKEND, un movimento dell'alta pressione verso nord, favorirà la discesa di venti più freddi in direzione del'Italia i cui effetti si registreranno specialmente in questa prima parte del fine settimana. Il sabato dunque sarà caratterizzato da queste nuova masse d'aria in arrivo dai quadranti nord-orientali che produrranno qualche nota d'incertezza su alcune regioni. Sotto osservazione saranno i versanti del medio e basso Adriatico e gran parte delle regioni del Sud. Su queste zone ci attendiamo un aumento delle nubi con anche qualche possibile e isolato piovasco segnatamente ... Leggi la notizia su meteogiornale

