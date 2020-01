LIVE Sci di fondo, Sprint Dresda 2020 in DIRETTA: iniziati i quarti! Pellegrini a caccia della semifinale (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE QUALIFICHE MASCHILI LA CRONACA DELLE QUALIFICHE FEMMINILI 13.49: Ora c’è Greta Laurent al via nell’ultima batteria assieme a Dahlqvist (Swe), Visnar (Slo), Stenseth (Nor), Krehl (Ger), Lylympera (Fin) 13.48: Non sbaglia Falla la volata finale piuttosto affollata e vince la batteria davanti alla svedese Soemskar che supera il turno 13.48: Al via la quarta batteria con Janatova (Cze), Soemskar (Swe), Falla (Nor), Parmakoski (Fin), Rydzek (Ger), Matsokina (Rus) 13.42: Dominio di Lampic nella terza batteria. La slovena vince nettamente davanti a Myhre. Le possibili ripescate sono sempre Eide e Aelnes 13.39: Al via la terza batteria con Lampic (Slo), Myhre (Nor), Settlin (Swe), Beatty (Can), Herrmann (Ger), Beranova (Cze) 13.38: La svedese Svahn si aggiudica la seconda batteria superando la svizzera Van der Graaff ... Leggi la notizia su oasport

