LIVE Germania-Olanda 0-0 volley femminile, Preolimpico 2020 in DIRETTA: tutto pronto ad Apeldoorn, chi perde dice addio a Tokyo! (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e TV delle semifinali 17:11 Tocca adesso a quello olandese. 17:10 E’ il momento dell’inno nazionale tedesco. 17:09 La Germania potrà contare su tre bocche da fuoco del calibro di Lippmann, Geerties e Orthmann; le padrone di casa hanno invece un roster infinito, sarà quindi interessante scoprire le scelte di Caprara. 17:06 Le tedesche non approdano ai Giochi da Atene 2004, mentre le olandesi hanno partecipato da protagoniste a Rio 2016, concludendo la competizione in quarta piazza. 17:03 All’Omnisport di Apeldoorn (Olanda) si prevede il tutto esaurito, chissà se le “Orange” sapranno sfruttare la spinta del pubblico o se invece sentiranno la pressione. 17:00 L’Olanda, che alla vigilia era la seconda favorita dopo la Turchia, si è invece piazzata al secondo posto nel Gruppo A, le padrone di ... Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : LIVE Germania-Olanda volley femminile, Preolimpico 2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - zazoomnews : LIVE Germania-Olanda volley femminile Preolimpico 2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Germania-Olanda… - zazoomblog : LIVE Germania-Olanda volley femminile Preolimpico 2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Germania-Olanda… -