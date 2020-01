Libia | Conte incontra Sarraj Di Maio | “L’Italia chiede cessate il fuoco immediato”

L’Ue divisa sulla missione di pace in Libia - al-Sarraj oggi a Roma vedrà Conte : L’obiettivo è garantire l’embargo Onu sulle armi. Allarme foreign fighter. A rischio la nomina di un inviato dell’Unione

Jihadisti e profughi - allarme Ue per la Libia : oggi Serraj a Roma da Conte : BRUXELLES Alla fine il premier di Tripoli al-Serraj sbarca a Roma e questo pomeriggio sarà a colloquio con il premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. Ciò permetterà anche di...

Libia : dopo la gaffe l’Italia recupera con Tripoli : oggi Serraj da Conte : dopo la gaffe di mercoledì quando il premier libico Fayez al-Sarraj aveva deciso di disertare una visita a Roma e dopo che Haftar era stato ricevuto a Palazzo Chigi, l'ambasciatore libico a Bruxelles, Hamed Gaddur, ha detto che Serraj sarà a Roma oggi

Libia - Di Maio : "C'è rischio terrorismo". Conte domani incontra Sarraj : Luigi Di Maio oggi ha preso parte al Consiglio Affari Esteri a Bruxelles, dove ovviamente a tenere banco è stata la crisi libica. Il Ministro dei 5 Stelle al termine della riunione ha ricordato come la questione sia particolarmente sentita in seno all'Ue, dal momento che la Libia "è a poche centinaia di chilometri dalle nostre coste. Non c'è solo un rischio instabilità, c'è un rischio terrorismo, che possiamo risolvere ed evitare se riusciamo ...

L’Ue divisa sulla missione di pace in Libia - al-Sarraj oggi a Roma vedrà Conte : L’obiettivo è garantire l’embargo Onu sulle armi. Allarme foreign fighter. A rischio la nomina di un inviato dell’Unione

Libia - al-Sarraj a Roma da Conte dopo la visita annullata di mercoledì : Passo indietro del leader di Tripoli. dopo essersi rifiutato due giorni fa di incontrare, con la mediazione di Conte, il generale Khalifa Haftar, il presidente libico Fayez al-Sarraj ha accettato di incontrare domani (sabato)pomeriggio a Palazzo Chigi il presidente del Consiglio. Secondo quanto affermato dall’ambasciatore libico presso l’Unione europea, Hafed Gaddur, è stato lo stesso premier italiano a invitare nuovamente al-Sarraj ...

In Libia ancora si combatte - diplomazia Ue al lavoro. Sarraj in Italia da Conte : Della tregua a Tripoli, proposta nei giorni scorsi da Russia e Turchia, e che dovrebbe scattare domenica, e' rimasto per ora solo l'annuncio: in Libia si combatte, su diversi fronti e con maggiore ferocia. I combattenti delle milizie che proteggono la capitale dall'offensiva dell'Esercito nazionale libico di Khalifa Haftar rivendicano di aver ucciso una ventina di combattenti e di aver distrutto almeno due carri armati emiratini. Dall'altra ...

Libia - Conte incontra Sarraj a Palazzo Chigi. Haftar prova a sfondare a ovest e punta a Misurata : L’11 gennaio, nel pomeriggio, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte riceverà a Palazzo Chigi il premier del governo di Tripoli – l’unico riconosciuto dalla comunità internazionale – Fayez al-Sarraj. Un incontro che avrebbe già dovuto svolgersi due giorni fa ma che era saltato all’ultimo minuto per volere dello stesso Sarraj, seccato per l’accoglienza riservata al suo rivale Haftar. Irritazione che ora sembra essere ...

Libia - il premier di Tripoli al-Sarraj incontrerà Conte a Palazzo Chigi : al-Sarraj a colloquio con Conte a Palazzo Chigi Il premier libico Fayez al-Sarraj sarà ricevuto nel pomeriggio di domani, sabato 11 gennaio 2020, a Palazzo Chigi dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Lo riferisce all’Ansa l’ambasciatore libico presso l’Unione europea Hafed Gaddur, precisando che è stato il primo ministro italiano ad invitare ufficialmente Sarraj a Roma. Mercoledì 8 gennaio Conte ha incontrato a Roma il ...

Libia - Sarraj a Roma per incontrare Conte : la visita pone rimedio al pasticcio diplomatico di due giorni fas, quando il capo del governo di Tripoli aveva precipitosamente annullato una visita in Italia

Libia e Iran - Di Maio difende Conte ma piovono accuse di dilettantismo : Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in merito alla crisi libica e alla tensione USA-Iran (dopo l’omicidio del generale numero due di Teheran, Quassem Soleimani) difende il basso profilo tenuto dal governo e dal premier Giuseppe Conte: "L'impegno dell'Italia è massimo... Dall'Iran alla Libia ci troviamo di fronte a cornici complesse, serve prudenza, bisogna agire con responsabilità. Gli attacchi rivolti a Conte sono ...

Libia - Di Maio difende Conte sulla gestione dell’incontro con Haftar : «Basta attacchi al premier» : La crisi libica, il 9 gennaio, sembrava potesse risolversi con una tregua. Fayez Sarraj, il leader riconosciuto dall’Occidente, aveva dato segnali di possibile apertura a una tregua coordinata dagli attori internazionali, Russia e Turchia fra tutti. Ma il generale Khalifa Haftar, l’uomo forte della Cirenaica che conta sull’appoggio di Vladimir Putin, ha rifiutato qualsiasi ipotesi di accordo fino a quando non saranno disarmate ...

Libia - Di Maio : “Attacchi gratuiti a Conte. Stati Ue siano equilibrati : dobbiamo parlare con tutti” : "Gli attacchi rivolti a Conte sono gratuiti e ingiustificati, il presidente sta dando il massimo": così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio dopo il pasticcio dell'incontro fallito con Fayez Al-Sarraj a Roma, disertato a causa delle presenza nella capitale del generale Khalifa Haftar. "Quella in corso è una guerra per procura e se non coinvolgiamo tutti non riusciamo a fermare le interferenze esterne. Invito tutti all'equilibrio, soprattutto ...

"Basta attacchi a Conte sulla Libia - l'impegno dell'Italia è massimo" : "Gli attacchi rivolti a Conte" sulla Libia "sono gratuiti e ingiustificati, il presidente sta dando il massimo. Ricordo a tutti che è lui l'autore della Conferenza di Palermo": lo ha affermato ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un'intervista al Corriere della sera. "l'impegno dell'Italia è massimo", ha assicurato il titolare della Farnesina, "in questi giorni sono stato a Bruxelles, Istanbul, Il Cairo e sono appena rientrato da Algeri. ...