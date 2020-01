Lazio-Napoli finisce 1 a 0, all’82esimo Immobile e una papera di Ospina regalano ai biancocelesti la decima vittoria consecutiva (Di sabato 11 gennaio 2020) La Lazio vince ancora, per la decima volta consecutiva, ma all’Olimpico il Napoli non smette i panni della Befana continuando a regalare gol e vittorie agli avversari. Erano stati Di Lorenzo, Manolas e Meret a regalare tre gol all’Inter la scorsa settimana, questa volta è Ospina che consegna il pallone a Immobile, fallendo un tentativo di dribbling e lasciandogli la porta sguarnita per il gol partita all’82esimo. La Lazio è la squadra che interpreta già alla perfezione ciò che vorrebbe essere il Napoli: il gioco proposto da Inzaghi ha meccanismi ben oliati e si fonda sull’intesa totale che esiste tra Luis Alberto e compagni. Ciò al netto del momento di flessione dei biancocelesti che venivano da nove vittorie consecutive, ma già col Brescia erano andati in forte difficoltà e col Napoli hanno rischiato anche di perdere. Sono stanchi alcuni degli elementi chiave di ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

