La svolta di Zingaretti: cambiare, ma non sciogliere (Di sabato 11 gennaio 2020) cambiare non significa sciogliere il Partito democratico. A sera quando la notizia diffusa al mattino del quotidiano La Repubblica ha fatto il giro del Belpaese, di tutte le segreterie e i circoli del Nazareno dell’ultima delle province, Nicola Zingaretti mette in chiaro un concetto: “Caro Salvini non ti vogliamo illudere: vogliamo costruire, non sciogliere. Combattere e non arretrare”. Il Nazareno guarda avanti, ipotizza un congresso a tesi. “Modello partito comunista”, ironizza chi proviene dalla Democrazia cristiana. “Modello Cgil”, rilancia chi è cresciuto nel sindacato di Corso d’Italia. Forse si terrà prima dell’estate. O forse in autunno. “Non importa quando, ma si farà”, garantiscono dalle alte sfere del giro Zingarettiano. L’unica certezza è che è iniziato il grande ballo ... Leggi la notizia su huffingtonpost

