La grande truffa del calciomercato invernale. Serve solo a sviare dai flop estivi e a far sognare i tifosi (Di sabato 11 gennaio 2020) Il calciomercato di gennaio è una grande truffa, scrive Roberto Perrone sul Foglio Sportivo. “è una balla colossale ma di grande successo che riempie le nostre giornate, ci fa discutere, crea dipendenza, riempie pagine, di giornali e web, palinsesti, di radio e tv, perché vogliamo sapere che cosa sta succedendo alle nostre squadre del cuore, quelle che puntano in alto, quelle che puntano all’Europa (solo la Champions, l’interesse per l’Europa League è un’altra truffa), quelle che puntano a sfangarla”. Una truffa per cui non è prevista denuncia perché tutti noi siamo consenzienti. “Il calciomercato di gennaio è una truffa con i truffati consenzienti, quindi non scatterà la denuncia. Ci divertiamo, insomma e in fondo lo sappiamo che il mercato di gennaio, a parte rinverdire le speranze estive tradite in autunno-inverno, è finto. Gli affari più importanti si fanno ora ... Leggi la notizia su ilnapolista

